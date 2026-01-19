Nuoto in festa a Lanciano | 400 atleti danno spettacolo in vasca record per l' azzurro Da Prato

Il 3° Meeting nazionale di nuoto “Città di Lanciano” si è svolto nel weekend del 16-18 gennaio presso il Lanciano Sport Center. L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 atleti, offrendo un’occasione di confronto sportivo, inclusione e emozioni in vasca. Organizzato dall’Asd Lanciano Sport Center, il meeting ha rappresentato un momento importante per il nuoto regionale e nazionale.

