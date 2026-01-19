Nuoto in festa a Lanciano | 400 atleti danno spettacolo in vasca record per l' azzurro Da Prato
Il 3° Meeting nazionale di nuoto “Città di Lanciano” si è svolto nel weekend del 16-18 gennaio presso il Lanciano Sport Center. L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 atleti, offrendo un’occasione di confronto sportivo, inclusione e emozioni in vasca. Organizzato dall’Asd Lanciano Sport Center, il meeting ha rappresentato un momento importante per il nuoto regionale e nazionale.
Il meeting nazionale di nuoto, che si è tenuto al Lanciano Sport Center, ha visto la partecipazione di 23 società sportive da tutta Italia. Record nazionale nei 50 metri farfalla per l'azzurro Luca Da Prato A caratterizzare la kermesse è stato il record nazionale nei 50 metri farfalla (categoria S6) firmato dall’azzurro Luca Da Prato, che ha fermato il cronometro su 32”37, migliorando il proprio precedente primato italiano di 32”62 stabilito a novembre 2025 a Fabriano. Un risultato di assoluto rilievo che arriva dopo l’argento e il record nazionale conquistati ai Mondiali di Lima (Perù) nell’ottobre 2025, confermando l’eccellente momento di forma dell’atleta.🔗 Leggi su Chietitoday.it
