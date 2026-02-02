Carlos Alcaraz, a 22 anni, ha conquistato il suo primo Slam, un titolo che inseguiva da tempo. Dopo la vittoria, il tennista spagnolo dice di sentirsi esausto e troppo stanco per festeggiare. In conferenza, ha commentato di aver battuto molti record, ma sa bene che ciò che hanno fatto i Big 3 – Federer, Nadal, Djokovic – è praticamente impossibile da eguagliare. Alcaraz si mostra orgoglioso, ma anche consapevole dei grandi passi fatti e di quelli ancora da compiere.

Ma quale festa, non ne aveva le forze. È certo però che Carlos Alcaraz troverà il modo di celebrare come si deve questo Australian Open, settimo major a soli 22 anni, ultimo che mancava all’appello per completare lo Slam di carriera: “Ero senza energie. Sono rimasto con mio fratello e qualche amico a fare un gioco da tavolo poi sono andato a dormire”, niente festa con Nick Kyrgios che si era proposto come organizzatore, meglio fuggire: “Vorrei tanto fare un viaggio. A febbraio fa ancora un po' freddo a casa mia e io amo il bel tempo, la spiaggia, il caldo. Fare un viaggio con la mia famiglia è quello che vorrei, ma non posso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz: "Batto tanti record, ma quel che hanno fatto i Big 3 è praticamente impossibile"

