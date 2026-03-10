Solofra dopo il vicesindaco manca anche il delegato alla sanità | rimosso De Stefano

A Solofra, dopo la rimozione del vicesindaco, è stato rimosso anche il delegato alla sanità. La decisione riguarda De Stefano, che non ricopre più quel ruolo nel Comune. La situazione si aggiunge alle recenti modifiche nelle convocazioni dei Consigli Comunali, che sono stati annunciati, annullati e poi riprogrammati. La novità si verifica in un momento di cambiamenti amministrativi nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti Neanche il tempo di metabolizzare quanto sta accadendo in merito alla questione dei Consigli Comunali annunciati e poi annullati per essere, infine, ri-calendarizzati, che ‘è ancora una novità in seno al comune di Solofra. La maggioranza è in fibrillazione, si fa difficoltà a individuare le cariche ed è una pioggia di revoche e rifiuti. Dopo la decisione di Gabriele Pisano di rifiutare la delega di vicesindaco, stavolta il primo cittadino, Nicola Moretti, ha agito direttamente, togliendo la delega alla sanità al consigliere Gerardo De Stefano. La motivazione è da ritrovarsi nella ‘ valutazione dell’opportunità politica e di una considerazione degli assetti di governo’, così recita il decreto del 9 marzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

