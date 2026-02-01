Accoltellamento in piazza Verdi e aggressione in piazza Aldrovandi tutto in una notte

Questa notte nella zona universitaria di Bologna si sono verificati due episodi di violenza. In piazza Verdi un uomo è stato accoltellato, mentre in piazza Aldrovandi un altro è stato aggredito. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ma la paura si diffonde tra studenti e residenti.

Intervento della polizia dopo una chiamata del 118. Nella stessa notte aggressione anche in piazza Aldrovandi: un'agente finisce al pronto soccorso Ancora violenza nella zona universitaria di Bologna, dove il venerdì sera si è macchiato nuovamente di sangue. Intorno alle 21.45 la Polizia di Stato è intervenuta in piazza Verdi dopo una segnalazione arrivata dal personale del 118. I sanitari stavano soccorrendo un cittadino gambiano, regolarmente presente sul territorio nazionale, che ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto proprio in piazza. Secondo il racconto della vittima, l'accoltellamento sarebbe avvenuto senza alcuna apparente motivazione.

