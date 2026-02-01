Sabato sera di soccorsi nel Comasco | alcol cadute e incidente prima dell’alba

Sabato sera movimentato nel Comasco, dove i soccorritori del 118 sono intervenuti più volte. Diverse persone sono finite in ospedale dopo cadute accidentali o malori improvvisi. Molti interventi sono stati causati dall’alcol, soprattutto in città. La notte è stata lunga per i sanitari, che hanno lavorato senza sosta fino all’alba.

È stata una serata e una notte intense per i mezzi di soccorso del 118 nel Comasco, con numerosi interventi tra cadute accidentali, malori improvvisi e più attivazioni per intossicazione etilica, soprattutto nel capoluogo. Riportiamo solo i principali.Alle 22.46 ad Albese con Cassano, un uomo di.

