Acquisti con banconote false | i commercianti denunciano nei guai cinque giovani

Nel pomeriggio del 3 febbraio, gli agenti del commissariato di Ostuni hanno denunciato in stato di libertà cinque giovani provenienti da un comune della provincia di Brindisi, tra cui anche un minorenne, trovati in possesso di banconote false mentre tentavano di effettuare acquisti nei negozi della zona.

Anche un minorenne fra i cinque ragazzi denunciati al culmine di un'indagine condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Ostuni Analoghi episodi si erano verificati anche nei giorni precedenti, sempre per mano di giovani che avevano acquistato merce di modesto valore, pagando sempre con banconote da 20 euro false e ricevendo in cambio il resto in denaro autentico. Le indagini della Polizia dovranno accertare se tutti gli episodi segnalati siano da ricondurre ad una stessa matrice.

L'ex ciclista magentino Piccolo si trova nei guai dopo essere stato fermato con banconote false trovate nella sua Porsche.

