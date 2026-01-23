Notte di fuoco in città | Tiguan avvolta dalle fiamme danni a una seconda auto

Nella notte di venerdì 23 gennaio 2026, a Lecce, un incendio ha interessato due veicoli in via Francesco Scarpa. Un’auto, tra cui una Tiguan, è stata completamente distrutta, mentre un’altra ha subito danni minori. L’incendio ha svegliato i residenti e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

L'incendio ha distrutto il veicolo di un pensionato di 86 anni. Colpita anche una Corsa di un 56enne. Il fatto è successo in via Francesco Scarpa. Indagano i carabinieri sulla natura del rogo L'allarme è scattato poco dopo le 4, quando una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta d'urgenza per domare le fiamme che stavano avvolgendo una Volkswagen Tiguan. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il veicolo è andato completamente distrutto. Il calore e le fiamme si sono rapidamente propagati, colpendo anche la parte posteriore di una Opel Corsa parcheggiata a breve distanza, di proprietà di un uomo di 56 anni.

Auto avvolta dalle fiamme: vigili del fuoco in azioneStanotte a Poppi, lungo via Roma, un’auto è andata completamente a fuoco.

Leggi anche: Sacile, auto avvolta dalle fiamme: intervengono i vigili del fuoco

