L’Academy ha annunciato ufficialmente le date delle cerimonie degli Oscar del 2027 e del 2028. Queste saranno le ultime edizioni a Hollywood e trasmesse in televisione tradizionale, segnando la fine di un’epoca per la celebre manifestazione cinematografica. La decisione rappresenta un cambiamento significativo nella storia degli Oscar, che da allora si svolgeranno in altre location e con modalità di trasmissione diverse.

L’Academy ha ufficializzato le date degli Oscar 2027 e 2028, ma la notizia va oltre il calendario: saranno infatti le ultime edizioni ospitate a Hollywood e trasmesse in tv tradizionale. Dal 2029, la cerimonia cambierà sede e approderà allo streaming, segnando una svolta storica. Due date che segnano un passaggio storico. La Academy Awards ha fissato le prossime due cerimonie: il 14 marzo 2027 e il 5 marzo 2028, quest’ultima particolarmente simbolica perché coinciderà con la centesima edizione degli Oscar. Si tratta di un doppio appuntamento che non è solo organizzativo, ma anche celebrativo. Il traguardo dei 100 anni rappresenta un momento chiave per l’industria cinematografica, con Hollywood pronta a trasformare l’edizione 2028 in una grande celebrazione della propria storia e del proprio impatto culturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Notte degli Oscar, ecco le date 2027 e 2028. La fine di un’epoca: saranno le ultime edizioni a Hollywood

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