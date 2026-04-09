La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 dal Crystal Palace a Selhurst Park, in una partita che lascia poche speranze di qualificazione in vista della gara di ritorno al Franchi. La squadra ha mostrato delle difficoltà evidenti, con Dodò apparso particolarmente in difficoltà e Piccoli quasi invisibile in campo. La sfida di ritorno si presenta come un vero e proprio banco di prova per tentare di ribaltare il risultato.

LONDRA – Affonda, la Fiorentina, a Selhurst Park contro il Crystal Palace. Incassa una sconfitta secca, perentoria, un tre a zero che molto difficilmente potrà essere rimediato fra una settimana, nella partita di ritorno al Franchi. Intendiamoci, il Crystal Palace non è un fulmine di guerra anche se milita nella Premier, ma la squadra viola è ancora meno. Inesistente all’attacco, dove Piccoli, al solito, resta isolato e incapace di creare mezzo pericolo. A metà campo Fagioli si danna l’anima, ma è troppo solo nel tentativo di contrastare le fonti di gioco avversarie. E la difesa non è all’altezza con un Dodò addirittura disastroso: che commette il fallo da rigore per il vantaggio inglese e si fa ammonire. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina travolta dal Crystal Palace: 3-0. Dodò disastroso. E Piccoli inesistente. Ora serve l’impresa al Franchi. Pagelle

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La Fiorentina affonda a Londra: il Crystal Palace vola, Mateta-Mitchell-Sarr firmano il tris! - facebook.com facebook

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