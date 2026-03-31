Le immagini della grandinata nella notte VIDEO

Nella notte, una forte grandinata ha colpito alcune zone della provincia di Napoli, causando un ampio getto di ghiaccio e polvere bianca sui terreni e sulle strade. Le immagini mostrano il paesaggio trasformato, con il suolo coperto da uno strato di ghiaccio, in un episodio inusuale per il periodo dell’anno. La grandinata si è verificata in una parte del territorio vesuviano.

Si è tinta di bianco, fuori stagione, questa notte parte della provincia di Napoli. A creare questo scenario inconsueto per i tempi una forte grandinata che si è abbattuta in parte del Vesuviano. Le strade si sono colorate immediatamente di bianco a causa dell'enorme quantità di chicchi di grandine piovuti in pochi minuti. Il maltempo aveva cominciato a sferzare sia il napoletano che il casertano in serata ma i momenti peggiori si sono avuti più tardi con forti precipitazioni in entrambe le aree. Non sono stati segnalati disagi o problemi dovuti alla raffica di grandine ma sui social sono stati tanti i video che hanno immortalato il momento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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