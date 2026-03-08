8 marzo le immagini del corteo di Milano | azione dimostrativa su un palazzo

Oggi a Milano centinaia di persone hanno partecipato a un corteo in occasione dell’8 marzo. Durante la marcia, alcuni manifestanti hanno srotolato un lungo striscione dall’impalcatura di un edificio in fase di lavori. L’azione ha attirato l’attenzione dei presenti e si è svolta nel centro della città, lungo il percorso del corteo. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Questo articolo proviene da LaPresse.