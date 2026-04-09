Un attaccante canadese si sta preparando a scendere in campo con la maglia dell’Atalanta, con una posizione da titolare che sembra ormai certa per la prossima partita contro la Juventus. Tuttavia, nelle ultime settimane si è intensificata la discussione sulla possibilità di cederlo durante il calciomercato di giugno, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti che valutano le opzioni più vantaggiose.

di Angelo Ciarletta David verso una maglia da titolare in Atalanta Juve, ma la cessione del bomber canadese in estate resta possibile. Ecco i club su di lui. La Juve si prepara alla cruciale trasferta contro l’Atalanta navigando tra necessità e convenienza. Secondo un’analisi di Tuttosport, la bussola tattica di Luciano Spalletti è orientata dalle continue defezioni. L’infermeria bianconera non concede tregua: dopo il Genoa sono finiti al J-Medical Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic e Mattia Perin. Con la squalifica di Weston McKennie e un Arkadiusz Milik ancora lontano dal top, le scelte sono obbligate. MERCATO JUVE LIVE Tutto porta a Jonathan David dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David verso una maglia da titolare in Atalanta Juve, ma la cessione a giugno resta possibile. I club su di lui

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Temi più discussi: Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni; Juve, tre i ballottaggi aperti. Le ultime sulla formazione: David, Boga, Yildiz…; La Juve a Bergamo senza McKennie: Spalletti ha due opzioni. E David vuole lanciare un messaggio; Mattia Perin — Juventus: Portiere, Profilo e Notizie.

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