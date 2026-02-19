Napoli De Laurentiis si è già pentito di una cessione ?

Noa Lang, attaccante in prestito dal Napoli, ha attirato l’attenzione dei tifosi del Galatasaray con le sue prestazioni. La sua trasformazione in campo ha sorpreso molti, portando entusiasmo tra i supporter. Tuttavia, si parla anche di un possibile ripensamento di Aurelio De Laurentiis sulla cessione del giocatore, che potrebbe influenzare il futuro dell’attaccante. La decisione del club partenopeo resta ancora incerta, mentre Lang si impegna a mostrare il suo valore in Turchia. L'attenzione ora si concentra sulle prossime mosse del Napoli.

Il cambiamento drastico dell’attaccante, in prestito dal Napoli, non è passato inosservato. Le parole della “Gazzetta dello Sport”: “A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. Esagerati. Ma a Napoli, dove lo hanno visto partire per la Turchia dopo appena sei mesi come se il suo acquisto fosse fallimentare, molti cominciano a essere tormentati da un fastidioso retropensiero: non è che abbiamo sbagliato a toglierci di torno Lang così in fretta? Da delusione a rimpianto: non è certo la prima volta che accade nel calcio. Ma stavolta c’è l’aggravante dei tempi ristrettissimi perché, appena arrivato al Galatasaray, Noa è stato subito decisivo con una bella doppietta in una partita importantissima, l’andata dei playoff di Champions contro la Juve.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, De Laurentis si è pentito?Noa Lang ha sorpreso i tifosi del Galatasaray, attirando l’attenzione con un rendimento sorprendente.

