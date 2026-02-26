Angela Avoni scomparsa a Bologna si è allontanata da Villa Laura | ricerche in corso

Bologna, 26 febbraio 2026 – Una signora di 86 anni, Angela Avoni, si è allontanata ieri a pranzo da Villa Laura in Via Emilia Levante e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Com’era vestita al momento dell’allontanamento. La signora, con problemi psichiatrici, era ricoverata da una settimana nella struttura. Al momento dell'allontanamento, come rende noto la polizia che sta effettuando le ricerche, non aveva nulla al seguito e indossava una giacca di pelle nera con risvolti in pelliccia di colore bianco, pantaloni larghi scuri, scarpe basse scure, maglioncino a collo alto di colore beige e occhiali da sole. Le ricerche. Di solito la signora Angela frequenta il Conad di via Emilia Levante 6 e la chiesa del Corpus Domini Fossolo 2 di via Federico Enriques 56. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

