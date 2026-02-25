Non si hanno notizie di un 50enne di Benevento | ricerche in corso

Un 50enne di Benevento scompare dopo aver lasciato la sua abitazione. La causa sembra essere un improvviso allontanamento, e le ricerche sono state avviate immediatamente dai familiari e dalle forze dell'ordine. La persona non è più tornata a casa e nessuno ha sue notizie da ieri sera. Le operazioni di ricerca continuano nel tentativo di rintracciarlo. La famiglia aspetta aggiornamenti su eventuali ritrovamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si hanno notizie di un uomo di Benevento dalla serata di ieri. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa attorno alla tarda serata di ieri. Secondo i protocolli istituiti per questi casi sono scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura con l’intervento dei Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Le ricerche per quest’uomo di 50 anni si concentrano nell’area del Rione Ferrovia, della Stazione Centrale, della contrada Pantano e delle altre contrade alle pendici del Taburno ed in direzione di Fragneto Monforte. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Non si hanno sue notizie dal 25 gennaio: ricerche in tutto il Lazio per la 17enne EvaLa polizia e i vigili del fuoco cercano ancora Eva Mbaye, la ragazza scomparsa a Roma il 25 gennaio.

Scomparse a Melito, ore di ansia per Anna e Laura: hanno 15 anni, ricerche in corsoAnna Angiolino e Laura Fabozzi sono scomparse a Melito, creando preoccupazione tra familiari e amici.

Temi più discussi: Andrea Vetrugno scomparso da San Pancrazio Salentino: non si hanno notizie da 8 giorni; Andrea Vetrugno scomparso da San Pancrazio Salentino: del 26enne non si hanno notizie da 8 giorni; Ritrovata in Romania la ragazza di 16 anni scomparsa da Guidonia; Due anni senza notizie di Giuseppe Tolu: il caso del pensionato scomparso da Villasalto.

Diego Baroni scomparso vicino Verona, del 14enne non si hanno più notizie da 4 giorni. «Non è mai arrivato a scuola»VERONA - Sono ore di ansia a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ... ilmattino.it

Prete scomparso in Cilento, il Tribunale Ecclesiastico cerca padre John Sanchez: Chi ha notizie, ci contattiDi padre John Fredy Gutierrez Sanchez, 49 anni, non si hanno notizie da mesi. Ma ora, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo ha diffuso una nota di ricerca, dal momento che il prossimo ... fanpage.it

Per il quarto anno consecutivo, l’I.C. Pascoli di Benevento vola a Roma! Anche quest’anno saremo allo Stadio Olimpico il 7 febbraio per gridare “Forza Azzurri” durante la sfida Italia-Scozia del Torneo Sei Nazioni. Ma le grandi notizie non finiscono qui. M - facebook.com facebook

A Benevento, nuovi spazi nell'unità operativa di Neurologia del "San Pio". Anche una palestra per l'avvio del trattamento riabilitativo #ANSA x.com