A Atripalda, i carabinieri hanno fermato un’auto sospetta che trasportava attrezzi da scasso. L’operazione rientra nei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in conformità con le indicazioni del Prefetto della provincia. I militari hanno intercettato il veicolo durante un servizio di pattugliamento nelle zone considerate a maggiore rischio di furti.

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. Intimato l’“Alt”, i militari procedevano a perquisizione personale e veicolare che consentiva di accertare come il mezzo fosse radiato e munito di targa straniera contraffatta. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare eventuali responsabilità in relazione ad altri reati commessi dai due soggetti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Atripalda: carabinieri intercettano auto sospetta con attrezzi da scasso

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