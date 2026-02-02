Abbandona auto a noleggio alla vista dei carabinieri Nel veicolo trovati attrezzi da scasso

I carabinieri hanno fermato un uomo che, alla vista dei militari, ha abbandonato un’auto a noleggio. Dentro il veicolo sono stati trovati diversi attrezzi da scasso. L’uomo è riuscito a scappare, ma ora sono in corso le ricerche per rintracciarlo.

Il conducente nella fuga ha fatto cadere 980 euro in contanti. Indagano i carabinieri Alla vista dei carabinieri è scappato abbandonando l'auto, all'interno della quale c'erano arnesi da scasso. Il fatto è accaduto in via Casilina all'altezza del civico 1050, nella zona di Torre Maura. Secondo quanto appreso, i militari della stazione Roma Alessandrina hanno notato una Fiat Panda intestata a una ditta di noleggio. Il conducente, una volta notata la pattuglia dell'Arma, ha lasciato il mezzo facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Nella corsa, l'uomo ha fatto cadere a terra del denaro contato (980 euro).🔗 Leggi su Romatoday.it

La notte scorsa, in via Casilina, i Carabinieri hanno notato una Fiat Panda intestata a una ditta di noleggio.

Durante un controllo, Alessandro Improta, 21 anni di Giugliano in Campania, non si è fermato all'alt dei carabinieri.

Guida senza patente un'auto presa a noleggio e l'abbandona in mezzo a viale MarconiHa guidato un'auto a noleggio, pur non avendo la patente, e l'ha abbandonata in strada. Nella notte, in via Cristoforo Colombo, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia dell'Eur hanno ... romatoday.it

Manerbio, ladro braccato dai carabinieri abbandona l’auto piena di attrezzi da scassoInseguimento mozzafiato tra le strade del centro: l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf R8 sospetta, ha abbandonato il veicolo e si è dileguato nei campi circostanti. Indagini in corso. quibrescia.it

Incendio a Colico, bruciano auto abbandonate Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio in una zona periferica. Intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Morbegno e Lecco: evitati danni a case e alla linea ferroviaria. Fumo visibile a chilometri di distanza. - facebook.com facebook