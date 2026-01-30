Dopo l’eliminazione dalla Champions, Juan Jesus si fa sentire sui social. Il difensore del club invita a restare uniti e a non perdere la speranza, promettendo che si può reagire. È un messaggio diretto ai tifosi e ai compagni, dopo una serata difficile.

All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, Juan Jesus ha scelto i social per lanciare un messaggio forte e diretto all’ambiente Napoli. Il difensore azzurro, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi per il sostegno ricevuto al Maradona nella sfida contro il Chelsea e ribadire la volontà della squadra di reagire immediatamente. Parole cariche di orgoglio e senso di appartenenza, con l’invito a restare compatti nonostante l’amarezza per l’uscita dall’Europa. Il brasiliano ha sottolineato l’importanza della spinta del pubblico nei momenti più complicati e ha ricordato come restino ancora obiettivi importanti da inseguire in questa stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juan Jesus dopo l’eliminazione: “Restiamo uniti, possiamo reagire”

Juan Jesus si rivolge ai tifosi dopo l’eliminazione in Champions.

Dopo la vittoria, Juan Jesus ha evidenziato l’importanza dei tre punti in una stagione ancora lunga.

