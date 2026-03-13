Pellegrini gol e orgoglio | Sessanta volte Roma ora restiamo uniti

Lorenzo Pellegrini ha segnato il suo primo gol su azione dopo quasi un anno durante una partita europea, in un momento in cui ha voluto ribadire la sua presenza con azioni concrete. Dopo le critiche per un errore commesso in precedenza, il centrocampista ha deciso di dimostrare il suo valore sul campo, scegliendo di farlo in un contesto internazionale. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi.

Il riscatto di Lorenzo Pellegrini passa dai fatti, non dai post. Dopo le critiche feroci seguite all’errore di Genova, il numero sette ha scelto il palcoscenico europeo per rimettere la chiesa al centro del villaggio, ritrovando un gol su azione che mancava dal novembre scorso. Una rete pesante, la numero 60 con la maglia della Roma, che lo consolida nell’élite dei centrocampisti realizzatori dell’ultimo decennio: dal suo esordio in giallorosso (201718), solo Calhanoglu (79) e Pasalic (68) hanno fatto meglio nel ruolo. Nonostante la fascia di capitano non sia più ufficialmente sul suo braccio, Pellegrini ha parlato da leader nel post-partita, invocando unità e spirito di sacrificio: «C’è da lottare per la Roma e per nessun altro». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

