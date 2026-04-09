A poche ore dalla trasmissione della fiction in cui l’attore interpreta un ufficiale di polizia, il sindacato Fsp ha risposto alle dichiarazioni dell’attore, che aveva commentato in modo critico il lavoro degli agenti. La discussione si è concentrata sulle differenze tra la rappresentazione cinematografica e le reali attività delle forze di polizia. La fiction inizia con Bisio nei panni di un ufficiale nel contesto dell’Appennino, mentre il sindacato ha voluto precisare alcuni aspetti del lavoro quotidiano degli agenti.

A poche ore dal debutto di Claudio Bisio nella fiction “Uno sbirro in Appennino”, il sindacato Fsp della Polizia di Stato ha deciso di replicare alle parole dell’attore, che nei giorni della promozione non ha usato parole positive per gli agenti di polizia. Nella fiction, Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi ma nella vita reale ha dichiarato in più occasioni di essere insofferente alle divise. Lo ha detto anche di recente, di essere “un figlio degli Anni 70, da studente facevo le occupazioni del liceo, quindi non ho mai amato le divise ”. Un’argomentazione ritenuta offensiva da chi, ogni giorno, indossa la divisa per tutelare la sicurezza dei cittadini, quindi anche la sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non ha idea di cosa voglia dire essere poliziotto”. La lezione degli agenti a Bisio che veste la divisa per fiction

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Pestaggio del poliziotto nella manifestazione pro-Askatasuna a Torino, antagonista intervistato in tv: "C'ero anche io, essere per la pace non vuol dire essere pacifisti"Nella puntata trasmessa nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, la trasmissione televisiva ‘Fuori dal coro’ di Rete 4 ha intervistato un...

Temi più discussi: Claudio Bisio: Resto l'uomo di Zelig, ma faccio il poliziotto. Cannabis? Favorevole alla legalizzazione; Bisio: Ho scelto di fare il comico grazie a Fo. Bravo Zalone, ma il primo film era il migliore; Bisio: Sono un pensionato felice. Le mie indagini in provincia per scoprire un’Italia diversa; Claudio Bisio commissario guascone in Uno sbirro in Appennino, ma non amo le divise.

Claudio Bisio: Faccio lo sbirro ma non amo le divise, sono figlio degli anni SettantaDal 9 aprile su Rai 1 la serie Uno sbirro in Appennino di Renato De Maria. L’attore protagonista, con Valentina Lodovini, Chiara Celotto e Elisa Di Eusanio ... repubblica.it

Claudio Bisio: «Resto l'uomo di Zelig, ma faccio il poliziotto. Cannabis? Favorevole alla legalizzazione»Benvenuti in Appennino, verrebbe da dire. Per la sua prima volta in una serie tv di lunga durata - quattro puntate da due episodi ciascuna, in prima serata dal 9 aprile su Rai1: i primi ... ilmessaggero.it

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook