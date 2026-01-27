Ethan Hawke, presente alla première di “The Weight” al Sundance Film Festival, ha commentato la crisi politica negli Stati Uniti, sottolineando come le azioni violente degli agenti federali in Minnesota siano inaccettabili. L’attore ha affermato che questa non rappresenta l’America e ha evidenziato la necessità di un cambiamento nel rispetto dei diritti umani e della legalità.

R oma, 27 gen. (askanews) – Alla première di “The Weight” al Sundance Film Festival, l’attore Ethan Hawke commenta l’attuale crisi politica negli Stati Uniti: “Questa non è l’America”, afferma Hawke, candidato come miglior attore ai prossimi Oscar a marzo. “Sto cercando di capire come possiamo tornare alla ragione”, aggiunge. Leggi anche › Richard Gere a “Che Tempo che Fa”: «Trump? Un furbo manipolatore delle paure della gente» Ethan Hawke su Minneapolis: «Questa non è l’America, dobbiamo tornare alla ragione». “Questa non è l’America. Questa non è quella città splendente sulla collina che mostra alla gente la dignità, l’integrità umana e la compassione, tutte cose che mi hanno insegnato e che mi hanno insegnato ad essere un americano”, ha dichiarato ad Afp. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore ha commentato la situazione politica americana e le azioni violente degli agenti federali anti-immigrazione in Minnesota: «Non si può essere uccisi per strada, questa cosa deve finire»

A Minneapolis, un uomo di 51 anni è deceduto durante un episodio di sparatoria avvenuto sabato mattina.

A Minneapolis, un uomo di 51 anni, incensurato e infermiere, è stato ucciso in strada da agenti federali dell’immigrazione durante una sparatoria avvenuta sabato mattina.

