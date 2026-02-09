Pestaggio del poliziotto nella manifestazione pro-Askatasuna a Torino antagonista intervistato in tv | C' ero anche io essere per la pace non vuol dire essere pacifisti

Nella serata di ieri, a ‘Fuori dal coro’ su Rete 4, è stato intervistato un attivista di Cinisello Balsamo. L’uomo ha ammesso di essere stato tra i responsabili del pestaggio di un poliziotto durante una manifestazione pro-Askatasuna a Torino. Ha detto che essere per la pace non significa essere pacifisti e ha spiegato di aver partecipato alla colluttazione, pur sostenendo di voler comunque difendere i diritti e le cause dei suoi. La vicenda ha fatto scalpore e riaperto il dibattito sulla violenza

Nella puntata trasmessa nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, la trasmissione televisiva 'Fuori dal coro' di Rete 4 ha intervistato un attivista del centro sociale di Cinisello Balsamo che sostiene di essere stato uno dei picchiatori del poliziotto Alessandro Calista nel corso della.

