Il maestro di sci lascia la bimba sola sulla seggiovia i genitori denunciano | ma il gip archivia

I genitori di una bambina di cinque anni hanno sporto denuncia contro un maestro di sci altoatesino, accusandolo di aver lasciato la bambina sola sulla seggiovia. La vicenda ha suscitato attenzione, ma il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare il procedimento. La denuncia è arrivata dopo che i genitori hanno riferito di aver visto la bambina lasciata senza attenzione durante l’attività sulla neve.

I genitori di una bambina di cinque anni hanno denunciato un maestro di sci altoatesino per abbandono di minore. L’uomo non si era seduto accanto alla piccola sulla seggiovia, ma si era posizionato su un’altra seggiola dell’impianto di risalita, mentre la bimba era con altri adulti. I genitori della bambina, una coppia di turisti romani, avevano notato la circostanza. E hanno deciso di denunciare il maestro di sci, benché non fosse comunque accaduto nulla di anomalo durante la risalita. Ora il caso è stato archiviato dal Gip di Bolzano Emilio Schönsberg. Il comportamento del maestro di sci è una consuetudine durante le lezioni di gruppo,... 🔗 Leggi su Open.online Grande spavento sulle piste da sci: bimba cade dalla seggioviaGrande paura domenica mattina agli impianti sciistici dei Piani di Bobbio, dove una bambina è caduta dalla seggiovia. Leggi anche: Studentessa morta a Lecce durante l’Erasmus, il gip archivia: “Nessuna violenza”. Ma resta il giallo del cellulare Argomenti più discussi: Si chiude il corso dedicato ai futuri maestri di sci; Spigoli: tre parole, tre pensieri; La più grande giovane agonista d’Italia viene dalla Sardegna; Armandino Faggio nella storia, vince il titolo italiano a 68 anni. Luca Bonat, papà e maestro di sci con «l'anima sportiva»: chi era l'istruttore Cai 40enne morto nell'incidente contro l'autobusMancano pochi minuti alle 14.30 quando, in via Montelungo, strada della periferia feltrina, una Volkswagen entra in collisione con un pullman che transita nella direzione opposta. La differenza di ... ilmattino.it "Maestro, la tua Basilicata ti aspetta". È il messaggio che la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, rivolge a Francis Ford Coppola, che oggi compie 87 anni. Sei volte premio Oscar e profondamente legato alla Basilicata per le s - facebook.com facebook Addio a Lucescu, Hagi in lacrime: «È stato il mio maestro» x.com