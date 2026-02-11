Sono 27mila gli stranieri residenti a Messina | è uno dei dati più alti della Sicilia

Questa mattina a Messina vengono confermate le cifre: sono circa 27.000 gli stranieri residenti in città. È uno dei numeri più alti dell’intera Sicilia, dove i residenti stranieri sono complessivamente 209.000, secondo il rapporto dell’Idos. La presenza di persone provenienti da altri paesi cresce di anno in anno, e la città si sta facendo sempre più multiculturale.

Il report realizzato del centro studi e ricerche Idos, presentato a Palermo quest'oggi, mostra la fotografia a livello locale e regionale Sono 209mila i residenti stranieri in Sicilia, come certificato dal dossier statistico sull'immigrazione 2025 realizzato dal centro studi e ricerche Idos. A Messina la quota - come riportato da ANSA - arriva a 27.809 residenti, anche se la città dello Stretto non è quella con il dato più elevato. Il primato infatti è andato a Catania con 35.690 residenti, seguita da Palermo (34.968) e Ragusa (33.041). Messina però precede Trapani con 22.032, Agrigento con 15.🔗 Leggi su Messinatoday.it

