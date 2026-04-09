Non ci sono gli operatori socio-sanitari chiusa una comunità alloggio per anziani

Il Comune di Latina ha disposto la chiusura di un’altra comunità alloggio per anziani, a seguito di un episodio verificatosi la settimana precedente. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati problemi legati alla carenza di operatori socio-sanitari nella struttura. La comunità, che ospitava anziani, non può più garantire i servizi necessari a causa della mancanza di personale qualificato.

Dopo il caso della scorsa settimana, il Comune di Latina ordina la chiusura di un’altra comunità alloggio per anziani. Questa volta l’ordinanza prende le mosse da un’ispezione dei carabinieri per la tutela della salute (Nas), che hanno trasmesso il relativo verbale al Comune. Al loro accesso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Maltrattano e umiliano anziani in una casa di riposo di Como: condannati 7 operatori socio sanitariSette persone sono state condannate in primo grado per maltrattamenti ai danni di una decina di anziani. Leggi anche: Fisco e salute, ecco perché scatta anche l’Iva per gli operatori socio sanitari a domicilio Temi più discussi: Gli operatori di pace poeti disarmati e disarmanti; Fastweb+Vodafone e Tim dicono addio a Inwit per le torri della rete mobile; Barletta, il turismo non decolla. Parlano gli operatori: strutture piene solo al 45%; Pioggia incessante e rischio allagamenti, anche gli operatori di Ambiente in prima linea per evitarli. Le medicine alternative fanno male ai bambini? Gli operatori del settore non ci stannodal titolo originale Adverse events associated with the use of complementary and alternative medicine in children« - in cui si affermava che l'uso indiscriminato delle medicine alternative può essere ... repubblica.it Gli operatori portuali non pagavano le imposte sulle concessioni: recuperati 3 milioni di euroRecuperati oltre 3 milioni di euro da un’indagine della Corte dei Conti: è emerso che gli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia non pagavano le imposte sulle concessioni. fanpage.it Ci sono banche cosà e banche che, come noi, fanno promesse concrete che manteniamo, giorno dopo giorno, da oltre 40 anni.​ Perché con Findomestic, un'altra banca è possibile. - facebook.com facebook ️ #Roma, tutti i rinnovi di contratto adesso sono in stand-by x.com