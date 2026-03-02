Il ministero dell’Economia ha risposto a un’interrogazione in commissione Finanze al Senato riguardo all’applicazione dell’IVA sugli operatori socio sanitari a domicilio. La comunicazione chiarisce le ragioni legate alla normativa fiscale che determina l’obbligo di applicare l’imposta anche in questo settore. La risposta del ministero fornisce dettagli sulle disposizioni vigenti e le modalità di applicazione dell’IVA.

Per gli operatori socio sanitari (Oss) l’esenzione Iva resta lontana. Con la conseguenza che anche alle prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. A ribadire l’orientamento restrittivo è la risposta fornita dalla sottosegretaria al ministero dell’Economia Sandra Savino all’interrogazione presentata da Antonio Trevisi (Forza Italia) in commissione Finanze al Senato. Dal punto di vista «soggettivo» la questione viene risolta dalla risposta ricordando che l’articolo 99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie (Rd 12651934) non ricomprende la figura dell’operatore socio sanitario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco e salute, ecco perché scatta anche l’Iva per gli operatori socio sanitari a domicilio

Papardo, via libera ai contratti per gli operatori socio-sanitari: il Tar dà ragione alle lavoratriciIl Tar di Catania ha accolto la strada delle lavoratrici del Papardo, aprendo finalmente la possibilità di firmare i contratti come operatori...

Operatori socio sanitari. Consegnati 26 attestatiVentisei attestati consegnati, quattro istituti coinvolti, un territorio che investe nella cura.

Una raccolta di contenuti su Fisco.

Temi più discussi: Isee, ecco entro quando richiederlo: la scadenza; Modello F24, quali pagamenti si possono effettuare e come si compila. Ecco cosa sapere; Fiscalità degli avvocati, ecco gli impatti della riforma fiscale sulle aggregazioni professionali; Stipendi, meno tasse su aumenti contrattuali, lavori notturni e festivi. Fisco light nel 2026, ecco cosa cambia.

Fisco e salute, ecco perché scatta anche l’Iva per gli operatori socio sanitari a domicilioUna risposta del ministero dell’Economia a un’interrogazione in commissione Finanze al Senato riaccende i fari sulla questione del riconoscimento dell’esenzione ... ilsole24ore.com

Prestazioni sanitarie con IVA e senza detrazione: le regole del Fisco per quattro operatoriPrestazioni sanitarie IVA esenti e detraibili: chiarimenti e regole 2026 per osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti. pmi.it

Fisco imbattibile con i Big Data: ecco come scova gli evasori L'intelligenza artificiale incrocia conti correnti e fatture elettroniche per individuare... - facebook.com facebook

Fisco, a marzo 79 scadenze: entro lunedì conguagli Irpef e bollo sulle fatture elettroniche ilsole24ore.com/art/fisco-marz… x.com