WRC 2026 | il Rally di Montecarlo in diretta TV con Sky Sport NOW DAZN e Rally TV

Il Rally di Montecarlo 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV. Sky Sport ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC), offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le gare più importanti del calendario. L’evento di questo fine settimana rappresenta l’inizio di una nuova stagione, garantendo copertura completa e qualificata per gli spettatori.

Il 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in diretta questo week-end spazio al Rally di Montecarlo. Le telecronache su Sky Sport della stagione saranno ancora affidate alla stessa squadra del 2025: Lucio Rizzica e Rosario Triolo, che saranno affiancati da voci tecniche del mondo del rally come Dario D’Esposito, Gabriele Cogni, Tobia Cavallini e Andrea Crugnola. Per quanto riguarda invece Rally TV, tutte le prove saranno disponibili in inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il servizio over-the-top Rally. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

Dove seguire in diretta TV e streaming la stagione 2026 del Mondiale Rally WRC

Ecco una guida per seguire in diretta TV e streaming la stagione 2026 del Mondiale Rally WRC. La 94ª edizione del Rallye Monte-Carlo, che si svolgerà dal 22 al 25 gennaio, sarà l’evento di apertura del campionato. Di seguito, troverai tutte le informazioni utili su come e dove seguire questa importante gara in modo semplice e chiaro.

