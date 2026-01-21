Caso Garlasco lo psicologo smonta i teoremi su Stasi | Nessuna base clinica per parlare di parafilia

Nel caso Garlasco, lo psicologo Marco Strano ha chiarito che non ci sono evidenze cliniche per attribuire a Alberto Stasi una parafilia. Durante una trasmissione televisiva, l’esperto ha analizzato il profilo psicologico dell’imputato, sottolineando l’assenza di basi scientifiche per alcune etichette mediatiche che negli anni sono state associate a Stasi. Questa analisi approfondita contribuisce a un quadro più obiettivo e basato su dati clinici.

Il profilo psicologico di Alberto Stasi torna al centro del dibattito pubblico sul caso Garlasco. Durante la trasmissione Incidente Probatorio, in onda su Canale 122 – Fatti di Nera, lo psicologo e criminologo Marco Strano ha offerto un'analisi tecnica che mette in discussione alcune etichette mediatiche attribuite negli anni all'ex imputato, in particolare quella di presunto "disturbo parafilico". La distinzione tra interesse atipico e disturbo clinico. Secondo Strano, parlare di parafilia in assenza di una valutazione clinica strutturata è metodologicamente scorretto. Lo psicologo ha chiarito che un disturbo parafilico, dal punto di vista diagnostico, può essere riconosciuto solo quando un interesse sessuale atipico è persistente nel tempo e provoca sofferenza clinicamente significativa, compromissione del funzionamento quotidiano o danno concreto verso terzi.

