A Ancona, alcuni candidati esclusi nelle ultime elezioni cercano di rientrare nei consigli di amministrazione delle partecipate regionali. Sono persone che, dopo aver perso alle urne, ora tentano di riprendersi un posto, presentandosi di nuovo come candidati. La lista dei non eletti si allunga, e molti sperano di ottenere un seggio nei Cda, anche senza passare dalle liste di collocamento tradizionali. La partita si gioca tra i nomi già noti e chi vuole mettersi in gioco di nuovo, con la speranza di trovare spazio tra le partecipate pubblic

ANCONA Una seconda vita dopo la batosta incassata nella tornata elettorale di settembre. A guardare l’elenco dei candidati proposti dai consiglieri regionali, i Cda delle partecipate sembrano diventare uffici di collocamento per aspiranti inquilini di Palazzo Leopardi che non ce l’hanno fatto. E per un eterno ritorno dell’uguale con nomi che riemergono dal passato. Da qui a fine mese ci sarà un’infornata di nomine impressionante in Regione, una parte di competenza dell’assemblea legislativa. Di questo secondo gruppo, a fare gola sono soprattutto i posti caldi nei Cda di Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica), Erdis (l’Ente per il diritto allo studio) e Amat (Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, le partecipate e i posti nei Cda. Meglio delle liste di collocamento: ecco l'elenco dei non eletti che provano a rientrare

