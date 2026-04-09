Mariani nuovo ad di Leonardo Cattaneo confermato all' Enel Descalzi all' Eni

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo, il ministero dell’Economia, che detiene una quota di maggioranza, ha proposto Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Nel frattempo, altri cambiamenti si sono verificati in aziende energetiche, con Cattaneo confermato alla guida di Enel e Descalzi che rimane alla guida di Eni.

In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Per Eni vengono indicati Claudio Descalzi amministratore delegato e Giuseppina Di Foggia presidente. Per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel il ministero dell'Economia conferma invece Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni come presidente. Infine, ai vertici Enav sono indicati Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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