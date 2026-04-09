Mariani nuovo ad di Leonardo Cattaneo confermato all' Enel Descalzi all' Eni

Nell’ambito del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo, il ministero dell’Economia, che detiene una quota di maggioranza, ha proposto Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Nel frattempo, altri cambiamenti si sono verificati in aziende energetiche, con Cattaneo confermato alla guida di Enel e Descalzi che rimane alla guida di Eni.

In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Per Eni vengono indicati Claudio Descalzi amministratore delegato e Giuseppina Di Foggia presidente. Per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel il ministero dell'Economia conferma invece Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni come presidente. Infine, ai vertici Enav sono indicati Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leonardo, i nomi del dopo Cingolani: Folgiero, Donnarumma, Ercolani, Mariani o Cutillo. E all’Eni spunta Elisabetta BelloniRoma – È una tornata di 842 nomine in 155 società quella che investe le partecipate dallo Stato. Gli Usa aprono all’Eni in Venezuela: si rafforza la via americana di DescalziLa prospettiva di un ritorno in Venezuela è strategica per il Cane a sei zampe, che opera nel campo del greggio ma anche del gas naturale co-gestendo... Temi più discussi: Dossier nomine sul tavolo: Leonardo, avanza Mariani per sostituire Cingolani; Leonardo, soluzione interna per il dopo Cingolani: spunta Gian Piero Cutillo, ma Lorenzo Mariani resta in pole; Nomine, tutto deciso tranne Leonardo: ecco chi vince e chi perde; Nomine, Mariani in pole per guidare Leonardo. Mariani nuovo a.d di Leonardo, Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'Eni(ANSA) - ROMA, 09 APR - In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha ... notizie.tiscali.it Nomine, la lista del Mef. Confermato Descalzi a Eni, Mariani nuovo ad di LeonardoCon riferimento all'assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef - titolare del 23,59% del capitale - ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del ... huffingtonpost.it Condividiamo un nuovo contributo al dibattito sul futuro degli appalti pubblici: la pubblicazione del volume “ ’ – ”, a cura di Marco Mariani ed E - facebook.com facebook