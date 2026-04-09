Noi moderati Nicola Catani nuovo capogruppo in Consiglio comunale

Nicola Catani è stato eletto nuovo capogruppo di Noi moderati nel Consiglio comunale di Latina. Prende il posto di Maurizio Galardo, che è stato nominato assessore ai Servizi sociali dalla sindaca e ha quindi lasciato il ruolo di consigliere. La nomina di Catani è stata comunicata dopo il cambio di incarico di Galardo, che ha portato alla sua decadenza dal Consiglio.

È Nicola Catani il nuovo capogruppo di Noi moderati in Consiglio comunale a Latina. Catani succede a Maurizio Galardo, chiamato in giunta come assessore ai Servizi sociali dalla sindaca, Matilde Celentano, e quindi automaticamente decaduto da consigliere comunale.In una nota, il gruppo spiega che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Napoli, Noi Moderati entra in Consiglio comunale con BresciaTempo di lettura: 2 minutiEntra in consiglio comunale a Napoli il partito di centrodestra Noi moderati con l’adesione del consigliere Domenico... Elezioni comunali a Pagani, Noi Moderati appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello"Noi Moderati prende atto che anche a Pagani non è stato possibile salvaguardare la compattezza del centrodestra e, pur nel rispetto della libertà di... Argomenti più discussi: Latina, via al nuovo modello per l’autonomia abitativa: istituito il GAL al CAA; Latina : Nasce il Gal per l’autonomia amministrativa, uno strumento innovativo per l’inclusione. Noi moderati, Nicola Catani nuovo capogruppo in Consiglio comunaleÈ Nicola Catani il nuovo capogruppo di Noi moderati in Consiglio comunale a Latina. Catani succede a Maurizio Galardo, chiamato in giunta come assessore ai Servizi sociali dalla sindaca, Matilde ... latinatoday.it Nicola Catani nuovo capogruppo di Noi Moderati in Consiglio comunale a LatinaLATINA – Il gruppo consiliare di Noi Moderati nel Consiglio comunale di Latina ha indicato il consigliere Nicola Catani quale nuovo capogruppo dopo l’ingresso in giunta del consigliere Maurizio Galard ... radioluna.it Nicola Catani nuovo capogruppo di Noi Moderati in Consiglio comunale a Latina x.com Le più sentite condoglianze al Vicepresidente del Comitato Provinciale di Catania, Gaetano Garufo, per la perdita del papà da parte del Co.Re Sicilia - facebook.com facebook