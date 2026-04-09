Niente uso dell' acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile | tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco

Durante i giorni del 13 e 14 aprile, in tutta la città non sarà consentito l’uso dell’acqua a causa di interventi all’Aca. Le misure prevedono anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia dal 13 al 17 aprile, oltre alla chiusura di impianti sportivi comunali, musei e mercati coperti, compreso quello ittico che rimarrà aperto solo in queste date. Nessuna attività legata all’acqua sarà possibile nelle zone interessate.

Non solo la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile e dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi 0-3 anni) dal 13 al 17, ma anche, sempre il 13 e il 14 aprile, la chiusura degli impianti sportivi comunali, delle strutture museali e dei mercati coperti con quello ittico che rimarrà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione...

A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell'Aca, firmata l'ordinanzaScuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico.

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Pescara: scuole chiuse per l’interruzione programmata dell’acquaA causa dell'interruzione idrica programmata dall'Aca il Comune di Pescara dispone la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile. La mappa delle vie interessate ... rete8.it

Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoria x.com

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