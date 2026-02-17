Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna a Bologna peggiora da giovedì

L’allerta mare annunciata dall’Agenzia regionale per l’ambiente dell’Emilia-Romagna deriva dall’aumento delle onde che si prevede da giovedì e potrebbe portare a mareggiate sulla costa. La perturbazione si avvicina con venti intensi e mare agitato, mettendo in movimento la superficie dell’acqua e rischiando di far salire il livello del mare in modo rapido. La zona più a rischio si trova tra Rimini e Riccione, dove già si registrano piccole infiltrazioni in alcune aree vicino alla battigia.

Per mercoledì 18 febbraio previsti livelli del mare elevati sul litorale, soprattutto nel tratto centro-settentrionale. Nel capoluogo breve pausa soleggiata, poi piogge e vento in arrivo Scatta l'allerta meteo gialla dalla mezzanotte di mercoledì 18 febbraio dull'Emilia-Romagna, dove sono previsti livelli del mare che potrebbero provocare fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale lungo la costa, in particolare nel tratto centro-settentrionale. A incidere sulla situazione, oltre alle condizioni meteomarine, sono anche le vulnerabilità presenti in alcune aree costiere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Maltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni Leggi anche: Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avviso di Allerta Meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 18:00 di lunedì 16 alle ore 18:00 di martedì 17 febbraio 2026; Doppia allerta meteo in Campania: temporali forti, raffiche di vento e mare agitato; Allerta meteo Sicilia, albergatore: Ci aspettiamo venti a 90km orari; Meteo a Napoli e in Campania, allerta gialla per forti venti e temporali. Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna, a Bologna peggiora da giovedìPer mercoledì 18 febbraio previsti livelli del mare elevati sul litorale, soprattutto nel tratto centro-settentrionale. Nel capoluogo breve pausa soleggiata, poi piogge e vento in arrivo ... bolognatoday.it Mare in burrasca nel Ravennate: prorogata l'allerta meteo per criticità costieraSecondo il bollettino meteo si prevedono livelli del mare che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale ... ravennatoday.it Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna, a Bologna peggiora da giovedì x.com L’adagio casa dolce casa vale a metà: la Liguria è – con l’Emilia Romagna – la regione con la maggiore incidenza di incidenti domestici. I dati sono dell’Istat e si fermano al 2023 facebook