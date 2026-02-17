Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna a Bologna peggiora da giovedì

Da bolognatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allerta mare annunciata dall’Agenzia regionale per l’ambiente dell’Emilia-Romagna deriva dall’aumento delle onde che si prevede da giovedì e potrebbe portare a mareggiate sulla costa. La perturbazione si avvicina con venti intensi e mare agitato, mettendo in movimento la superficie dell’acqua e rischiando di far salire il livello del mare in modo rapido. La zona più a rischio si trova tra Rimini e Riccione, dove già si registrano piccole infiltrazioni in alcune aree vicino alla battigia.

Per mercoledì 18 febbraio previsti livelli del mare elevati sul litorale, soprattutto nel tratto centro-settentrionale. Nel capoluogo breve pausa soleggiata, poi piogge e vento in arrivo Scatta l'allerta meteo gialla dalla mezzanotte di mercoledì 18 febbraio dull'Emilia-Romagna, dove sono previsti livelli del mare che potrebbero provocare fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale lungo la costa, in particolare nel tratto centro-settentrionale. A incidere sulla situazione, oltre alle condizioni meteomarine, sono anche le vulnerabilità presenti in alcune aree costiere.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni

Leggi anche: Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Avviso di Allerta Meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 18:00 di lunedì 16 alle ore 18:00 di martedì 17 febbraio 2026; Doppia allerta meteo in Campania: temporali forti, raffiche di vento e mare agitato; Allerta meteo Sicilia, albergatore: Ci aspettiamo venti a 90km orari; Meteo a Napoli e in Campania, allerta gialla per forti venti e temporali.

Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna, a Bologna peggiora da giovedìPer mercoledì 18 febbraio previsti livelli del mare elevati sul litorale, soprattutto nel tratto centro-settentrionale. Nel capoluogo breve pausa soleggiata, poi piogge e vento in arrivo ... bolognatoday.it

Mare in burrasca nel Ravennate: prorogata l'allerta meteo per criticità costieraSecondo il bollettino meteo si prevedono livelli del mare che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale ... ravennatoday.it