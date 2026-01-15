Terremoto sul Gargano | scossa lungo la costa con epicentro a 14 km da Lesina e San Nicandro

Un terremoto di magnitudo 2.1 si è verificato nel Gargano, con epicentro a circa 14 km da Lesina e San Nicandro, alle 21.43 di mercoledì 14 gennaio. La scossa è stata avvertita lungo la costa, senza segnalare danni o conseguenze significative. La zona rimane sotto monitoraggio per eventuali sviluppi o repliche.

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato registrato alle 21.43 di ieri, mercoledì 14 gennaio, lungo la costa garganica. La scossa è localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9493, 15.4770 a una profondità di 1 km e a circa 14 km da Lesina e San Nicandro.

Terremoti in Italia, nel 2025 in Italia registrate 15.759 scosse, mille in meno del 2024: in Sicilia il numero più alto - L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia pubblica il rapporto annuale sull'anno appena trascorso, in cui non ci sono stati sismi di magnitudo superiore a 5 ... lasicilia.it

INGVterremoti: Il più forte terremoto del 2025, di magnitudo Mw 4.8, è stato localizzato il 14 marzo al largo della costa della provincia di Foggia: questo evento rientra nella sequenza sismica attiva nell’area a nord del Promontorio del Gargano (zona del Lago d facebook

