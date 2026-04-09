Netanyahu ok alla tregua ma le bombe su Beirut continuano Trump | Ho chiesto a Bibi di tenere un profilo basso

Da lanotiziagiornale.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo israeliano ha dato il via libera a possibili negoziati diretti con il Libano, in risposta a un appello proveniente da Beirut. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha continuato a lanciare attacchi e ha emesso nuovi avvisi di evacuazione nelle zone a sud della capitale libanese. In parallelo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver chiesto al primo ministro israeliano di mantenere un profilo basso.

Israele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l’Idf ha colpito ieri altri obiettivi nel Paese dei cedri e lanciato nuovi avvisi di evacuazione a sud della capitale. Attacchi che arrivano all’indomani del più pesante bombardamento lanciato contro il suo vicino dall’inizio della guerra. Un’azione duramente condannata dalla comunità internazionale e che ha indotto ieri Donald Trump  a chiedere al premier israeliano Benjamin  Netanyahu  di ridurre l’intensità dei raid per contribuire a mantenere la tregua di due settimane con l’ Iran  e garantire il successo degli imminenti negoziati con Teheran. Netanyahu: sì alla tregua ma i bombardamenti continuano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

netanyahu ok alla tregua ma le bombe su beirut continuano trump ho chiesto a bibi di tenere un profilo basso
© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu ok alla tregua, ma le bombe su Beirut continuano. Trump: “Ho chiesto a Bibi di tenere un profilo basso”

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Netanyahu trascina Trump in guerra, estratto dal nuovo episodio del Podcast di Limes

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