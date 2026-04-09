Il governo israeliano ha dato il via libera a possibili negoziati diretti con il Libano, in risposta a un appello proveniente da Beirut. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha continuato a lanciare attacchi e ha emesso nuovi avvisi di evacuazione nelle zone a sud della capitale libanese. In parallelo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver chiesto al primo ministro israeliano di mantenere un profilo basso.

Israele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l’Idf ha colpito ieri altri obiettivi nel Paese dei cedri e lanciato nuovi avvisi di evacuazione a sud della capitale. Attacchi che arrivano all’indomani del più pesante bombardamento lanciato contro il suo vicino dall’inizio della guerra. Un’azione duramente condannata dalla comunità internazionale e che ha indotto ieri Donald Trump a chiedere al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l’intensità dei raid per contribuire a mantenere la tregua di due settimane con l’ Iran e garantire il successo degli imminenti negoziati con Teheran. Netanyahu: sì alla tregua ma i bombardamenti continuano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu ok alla tregua, ma le bombe su Beirut continuano. Trump: “Ho chiesto a Bibi di tenere un profilo basso”

Meloni e leader Ue: «Stop alle armi anche in Libano». Su Beirut 160 bombe. Trump sulla tregua con l’Iran, le condizioni sul nucleare e sanzioni – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...

«Hormuz è chiuso», la risposta di Teheran ai raid di Israele in Libano dopo la tregua con Trump. Su Beirut 160 bombe: «È strage di civili» – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...

Netanyahu trascina Trump in guerra, estratto dal nuovo episodio del Podcast di Limes

Argomenti più discussi: Netanyahu soffre la tregua imposta. E vuole risolvere il nodo Hezbollah; Iran, Ghalibaf avverte gli Usa: Trump vi sta trascinando in un inferno, è un burattino di Netanyahu, tutto il MO brucerà; Ue a Israele: Cessate il fuoco anche in Libano | Ma Netanyahu continua la guerra contro Hezbollah; BILDERBERG / SEMPRE PIU’ SEGRETO IL SUMMIT ANNUALE.

Bibi dal grilletto facile. L'editoriale di Antonio Pitoni x.com

COMANDA BIBI, E WASHINGTON DEVE ADATTARSI Tel Aviv - Escluso dalle trattative di Islamabad, ha annunciato che la guerra in Libano va avanti nonostante Hezbollah abbia dichiarato di partecipare all’accordo di Alberto Negri Il Manifesto | 09.04.2026 A - facebook.com facebook