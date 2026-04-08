Meloni e leader Ue | Stop alle armi anche in Libano Su Beirut 160 bombe Trump sulla tregua con l’Iran le condizioni sul nucleare e sanzioni – La diretta

Nelle ultime ore, i leader europei hanno chiesto di interrompere la vendita di armi in Libano, mentre sono state segnalate 160 bombe su Beirut. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha commentato la recente tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran, sottolineando le condizioni legate al nucleare e alle sanzioni. Dopo l’annuncio della tregua, i prezzi di petrolio e gas sono diminuiti.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

Trump sulla tregua con l’Iran, le condizioni sul nucleare e sanzioni: «Dazi a chi vende loro armi». I Pasdaran: «Abbiamo il dito sul grilletto» – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...

Consiglio europeo, Meloni incontra i leader Ue. Sul tavolo revisione delle tasse green, ma anche la crisi su Hormuz, Gaza e Libano – La direttaI prezzi dell’energia, schizzati, dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran e la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, sono sul...

Temi più discussi: Energia e governo, Meloni nel Golfo e proposta per tassa extraprofitti; La Meloni vola nel Golfo e dissente da Trump ma mezza Ue sceglie gli Usa; Missione di Meloni nel Golfo, tappe e motivi della trasferta lampo; Perché Giorgia Meloni si tuffa nel Golfo.

Meloni manda una nave da guerra a difendere Cipro dall’Iran e dice sì al coordinamento militare con leader UeGiorgia Meloni ha partecipato a una chiamata con Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. I quattro hanno stabilito che serve uno stretto coordinamento militare in questa fase della guerra ... fanpage.it

Trump: Un grande giorno per la pace nel mondo. Netanyahu: Israele appoggia la tregua ma Libano esclusoSullo sfondo della tregua la riapertura di Hormuz e le promesse di un nuovo equilibrio nella regione. Casa Bianca: Una vittoria per gli Usa. Tajani: Buona notizia per i civili e per la nostra econo ... msn.com

Meloni e i leader europei: “La fine della guerra è raggiungibile solo attraverso mezzi diplomatici” https://www.ilfoglio.it/esteri/2026/04/08/news/meloni-e-i-leader-europei-la-fine-della-guerra-e-raggiungibile-solo-attraverso-mezzi-diplomatici--268848 - facebook.com facebook

Iran, Meloni e i leader Europa-Canada: ora una fine rapida e duratura della guerra x.com