Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d' Oro

Alla 79ª edizione del Festival di Cannes non sono presenti registi italiani tra i candidati alla Palma d’Oro. Tuttavia, il delegato generale Thierry Fremaux ha annunciato che un film italiano potrebbe essere inserito nella selezione ufficiale della competizione. La lista definitiva dei titoli sarà resa nota nelle prossime settimane, con eventuali aggiornamenti sulla partecipazione di produzioni italiane.

Non ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79a edizione del Festival di Cannes. Un film però dovrebbe venire aggiunto alla selezione della competizione ufficiale, ha annunciato il delegato generale Thierry Fremaux. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'Oro Cannes: Barbra Streisand riceve la Palma d’oro alla carrieraLa leggenda Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro alla carriera al prossimo Festival di Cannes, in una cerimonia prevista per il 23 maggio. Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Temi più discussi: Set cinematografico a cielo aperto. Film con Borghi, Golino e Mastandrea; Black Ops 7: Nessun danno basato sull'abilità confermato dal regista; Perché Clint Eastwood lasciò Sergio Leone dopo Il buono, il brutto, il cattivo: la storia della rottura che nessuno immaginava. Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'OroNon ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79/a edizione del Festival di Cannes. Un film però dovrebbe venire aggiunto alla selezione ella competizione ufficiale, ha annunciato il de ... ansa.it Festival di Cannes, nessun italiano in concorso. Ecco i film e i registi della prossima edizioneEra dato per probabile ma non scontato, ora lo certifica la conferenza ufficiale di Cannes 79, in programma dal 12 al 23 maggio: per ora non c’è Nanni Moretti come si sperava con Succederà stanotte, m ... repubblica.it Breaking news dal nostro Garden: avvistata "Madre Natura"...in versione fai-da-te Niente casting, nessun regista o budget milionario, ma tanta creatività con piante e fiori come protagonisti venite a scoprire la nostra opera botanica 2026 perché quan - facebook.com facebook