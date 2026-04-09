Cannes nessun regista italiano in concorso | il programma della 79esima edizione

Alla 79esima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio, nessun regista italiano figura tra i partecipanti in concorso. Tuttavia, il cinema italiano sarà rappresentato con l’anteprima di un film intitolato

(Adnkronos) – Nessun regista italiano in concorso alla 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, ma alla kermesse non mancherà un tocco di Italia con l'anteprima di 'Roma Elastica'. Tra i film in lizza annunciati oggi dal delegato generale del festival francese, Thierry Frémaux, presentando il cartellone dell'edizione 2026. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'OroNon ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79a edizione del Festival di Cannes.

Farhadi, Almodovar, Nemes in concorso alla 79/a edizione del Festival di CannesAmarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo...

Festival di Cannes, nessun italiano in concorso. Ecco i film e i registi della prossima edizioneNessun italiano in concorso al Festival di Cannes, e nemmeno nelle sezioni collaterali annunciate finora. Fino all’ultimo si è sperato che ci fosse Nanni Moretti con Succederà stanotte, ma la conferen ... msn.com

Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'OroNon ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79/a edizione del Festival di Cannes. Un film però dovrebbe venire aggiunto alla selezione della competizione ufficiale, ha annunciato il ... quotidiano.net