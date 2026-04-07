Doc su Regeni polemica sui mancati fondi | si dimettono dal MiC due esperti commissione per i film

Due membri della commissione del ministero dedicata alla valutazione delle opere cinematografiche per l’assegnazione dei fondi statali hanno rassegnato le dimissioni. Si tratta di un consulente editoriale e di uno storico critico cinematografico del Corriere della Sera. La decisione arriva in seguito alle polemiche legate alla mancanza di fondi destinati a progetti e iniziative legate alla vicenda di un ricercato studente ucciso in Egitto.

Si tratta diMassimo Galimberti, consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi, e del celebre critico cinematografico delCorriere della SeraPaolo Mereghetti. Entrambi hanno scritto stamattina una lettera al capo della Direzione Cinema e audiovisivo Carlo Giorgio Brugnoni con la quale comunicavano la loro decisione. Mereghetti, nella missiva, non ha precisato i motivi delle sue dimissioni. Contattato dall‘Ansaha tuttavia spiegato che, purnon facendo parte della Commissione che aveva esaminato il film su Regeni, ha ritenuto di dover prendere le distanze dall’organo“per coerenza”con i suoi giudizi espressi sul valore meritevole della pellicola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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