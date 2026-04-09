Un neonato di soli quindici giorni è stato trovato in condizioni gravi in un appartamento di Roma. Il bambino è stato rinvenuto tra rifiuti e sostanze stupefacenti, suscitando grande sconcerto. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno soccorso il neonato e avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La situazione è stata segnalata come urgente dalle forze dell'ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le condizioni drammatiche del bambino. Un neonato di appena quindici giorni è stato trovato in condizioni gravissime in un appartamento di Roma. Il piccolo era completamente nudo, coperto solo da una coperta e lasciato su un materasso sporco, circondato da rifiuti e sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nella zona Tiburtino, dove gli agenti hanno scoperto una situazione definita estremamente degradata e pericolosa. Il bambino è stato immediatamente trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. La posizione dei genitori. La madre, una 31enne italiana, è stata denunciata, mentre il compagno, un 49enne di origine romena, è stato arrestato per detenzione di droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Neonato trovato tra rifiuti e droga: intervento shock a Roma

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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Orrore in Italia, neonato trovato nudo tra droga e rifiuti: è gravissimoUn bimbo di appena 15 giorno è stato ritrovato in una abitazione nella periferia Est di Roma nudo e in gravissime condizioni. Il neonato viveva tra droga, rifiuti e muffa. Denunciata la madre, ... notizie.it

Roma, neonato trovato nudo tra ingenti quantità di droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeNeonato in grave pericolo salvato dalla Polizia Locale di Roma. Il piccolo è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti. dire.it

Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre, mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al person - facebook.com facebook

Choc a Roma: neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di droga ift.tt/VpG8oA7 x.com