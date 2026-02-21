Un bosco urbano al parco San Sebastiano per mangiare l’anidride carbonica al centro di Roma
Il Comune di Roma ha piantato 25 alberi e 16 arbusti nel parco San Sebastiano, creando un bosco urbano nel centro della città. Questa iniziativa mira a catturare l’anidride carbonica prodotta dal traffico intenso di via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. La presenza di nuove piante aiuta a migliorare l’aria e a ridurre l’inquinamento. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione ambientale nel quartiere.
Un nuovo bosco urbano nel cuore di Roma. Tra via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo il Comune ha inaugurato 25 alberi e 16 arbusti all'interno di parco San Sebastiano. La nuova dotazione di alberi permetterà l'assorbimento di anidride carbonica per circa 100 kganno, per arrivare a oltre 30mila kganno quando le piante saranno in età adulta. Tra gli obiettivi del progetto vi è anche il restauro conservativo e la riqualificazione dei principali accessi del parco – a ridosso di via delle Terme di Caracalla e via di Porta San Sebastiano- e il rifacimento del “viale degli Olmi”, mediante pavimentazione ecologica e permeabile.🔗 Leggi su Romatoday.it
