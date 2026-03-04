Como Inter dopo 8 anni i nerazzurri fanno segnare uno storico record negativo! Ecco quale

Dopo otto anni, l'Inter di Como ha registrato un record negativo, con un pareggio senza reti contro il Como. La partita si è conclusa con uno zero a zero e rappresenta un evento inedito per i nerazzurri, che non erano riusciti a segnare in una gara ufficiale da così tanto tempo. Questo risultato ha portato a un nuovo record negativo nella storia recente della squadra.

