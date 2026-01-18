La WWE ha annunciato una cintura commemorativa per il decimo anniversario di AJ Styles, in vista del suo prossimo ritiro previsto per il 2026. La creazione di questa cintura segna un riconoscimento ufficiale alla carriera di Styles e ai suoi anni nel mondo del wrestling professionistico, offrendo ai fan un'ulteriore occasione di celebrare un atleta di rilievo nel panorama WWE.

Con AJ Styles che ha ufficialmente confermato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel wrestling professionistico, la WWE sta dando il via ai festeggiamenti in anticipo e in grande stile. Il WWE Shop ha appena lanciato la “AJ Styles 10th Anniversary Signature Series Championship” in edizione limitata, un must-have per ogni vero fan del Phenomenal One. Al prezzo di 649,99 dollari, la cintura commemora il decennio di carriera di Styles nella WWE, a partire dal suo debutto mozzafiato al Royal Rumble del 2016. La WWE descrive il titolo come un tributo all’ineguagliabile eredità di Styles, realizzato nello stile dell’Undisputed WWE Championship, una cintura che Styles ha detenuto per ben 371 giorni durante il suo iconico regno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Creata cintura commemorativa del decimo anniversario di AJ Styles in vista del suo ritiro

Durante un evento non televisivo della WWE a Tampa il 27 dicembre 2025, un video virale sui social mostra AJ Styles che si ferma a firmare oggetti per i fan. In un momento di cortesia, l’atleta rifiuta di firmare una cintura AEW, ma invia comunque messaggi di stima agli Young Bucks, dimostrando rispetto e professionalità sul ring.

