Bloccata la commemorazione del naufragio di Cutro in una scuola per mancanza di contraddittorio

A Crotone, la scuola ha cancellato la cerimonia in ricordo del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023 perché ha ritenuto che mancasse un dibattito aperto e bilanciato. La decisione arriva dopo che alcuni docenti avevano richiesto di aggiungere momenti di confronto per rispettare le diverse opinioni sulla tragedia. La scuola ha spiegato che l’assenza di un “contraddittorio” avrebbe potuto creare tensioni tra gli studenti. La commemorazione, prevista per oggi, non si svolgerà più.

A Crotone una scuola ferma un'iniziativa per ricordare le vittime del naufragio del 26 febbraio 2023. La motivazione è la "mancanza di contraddittorio". Ma può la memoria di 94 morti diventare oggetto di bilanciamento formale?.🔗 Leggi su Fanpage.it Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di Crotone Una scuola di Crotone ha impedito un evento commemorativo sul naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, perché non c’era il contraddittorio. Crotone, a scuola vietato parlare del naufragio di Cutro “senza un contraddittorio” A Crotone, un insegnante ha deciso di vietare agli studenti di parlare del naufragio di Cutro, sostenendo che non c’era spazio per un confronto aperto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milo Manara firma omaggio di Fondazione Arena a Olimpiadi invernali - Il Messaggero.it; Apre Highline a Milano: la nuova passeggiata sospesa a 40 metri che lascia senza fiato - Il Messaggero.it. FORZA ITALIA GIOVANI ALLE COMMEMORAZIONI PER IL GIORNO DEL RICORDO Roberta Taddei, membro della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani con delega ai Rapporti Esterni, ha partecipato alla commemorazione del Giorno del Ricordo pr facebook