Un articolo recente riporta che l'ex presidente ha criticato gli alleati occidentali, sostenendo che non comprendono appieno l'importanza delle pressioni richieste finché non vengono direttamente coinvolti. Durante un intervento pubblico, ha affermato che gli alleati non sostengono abbastanza gli sforzi militari degli Stati Uniti riguardo alla situazione in Iran. Questa presa di posizione si inserisce in un quadro di continui commenti e attacchi rivolti alle nazioni alleate.

“Nessuna di queste persone, compresa la nostra,deludente, Nato, capisce niente a meno che non gli vengamessapressione!“. Con queste parole, scritte suTruth Social, il presidente statunitenseDonald Trumpè tornato ad attaccare l’Alleanza Atlantica. In quello che sembra ormai un appuntamento fisso, il tycoon ha rimproverato agli alleati occidentali dinon sostenere adeguatamente gli sforzi militari di Washington nel contesto della guerra in Iran. Intanto, il segretario generale della Nato Mark Rutte,volato negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca,ha informato alcune capitali europee che il presidente a stelle e strisce vuole vedere impegni concreti dell’Alleanza nei prossimi giorni peraiutare a proteggere lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nato, Trump ancora contro gli alleati: “Non capiscono finché non si mette loro pressione”

Crisi a Hormuz, Donald Trump si scaglia ancora contro gli alleati della Nato: “Codardi, ce ne ricorderemo!”Il presidente Donald Trump è tornato oggi a scagliarsi contro gli alleati degli Stati Uniti, colpevoli di aver rifiutato di inviare le proprie navi...

Nato, Trump ancora contro gli alleati: “In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie”Resta alta la tensione tra la Casa Bianca e l’Europa: nel sottolineare come gli alleati Nato non abbiano mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald...

Donald Trump: NATO “was not there for us”

Temi più discussi: Casa Bianca, 'Trump ancora pensa al ritiro dalla Nato, ne parlerà con Rutte'; Trump, delusione Nato e nuova minaccia sulla Groenlandia: l'ira del tycoon; Trump: Sto seriamente considerando il ritiro dalla Nato. Anche Rubio avverte che gli Usa rivaluteranno il loro rapporto con l'Alleanza a fine guerra; Trump definisce ancora una volta la NATO una tigre di carta.

Trump torna a sfogarsi contro la Nato e rispolvera le minacce alla GroenlandiaIl presidente americano sempre più insofferente contro l'Alleanza atlantica: Non c'era e non ci sarà. L'incontro col segretario Rutte non ha ricomposto la frattura ... today.it

Nato, Rutte: «Trump è deluso da alleati». Il presidente Usa: «Non c’erano quando avevamo bisogno»Il presidente americano esprime insoddisfazione per il supporto europeo nel conflitto iraniano, mentre il segretario Nato difende l’impegno degli alleati ... ilsole24ore.com

Un nuovo incontro con Mark Rutte, l’ennesimo affondo contro la NATO e un’altra - velata - minaccia di annessione della Groenlandia. Donald Trump affida come sempre a Truth il bilancio del summit con il segretario dell’Alleanza Atlantica, “urlando” in maiusc - facebook.com facebook

Baudelaire (nato oggi nel 1821) fu tra i primi a cogliere il genio di Wagner. Dopo il "Tannhäuser" a Parigi nel 1861, scrisse: «Mi sembrava di ascoltare la luce». Un legame tra poesia e musica che ha cambiato l’arte moderna. Un istante dall'ouverture da "Tann x.com