Il presidente Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati della Nato, definendoli codardi e promettendo che se ne ricorderanno. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione nella regione di Hormuz, dove si sono intensificati i confronti tra diverse nazioni. Trump ha espresso il suo dissenso durante un discorso pubblico, evidenziando le sue opinioni sul contributo degli alleati alla sicurezza collettiva.

Il presidente Donald Trump è tornato oggi a scagliarsi contro gli alleati degli Stati Uniti, colpevoli di aver rifiutato di inviare le proprie navi militari nello Stretto di Hormuz per garantire la libera navigazione durante la guerra degli Usa e di Israele contro l’Iran, definendo gli altri Paesi membri dei “codardi” e assicurando che Washington “se ne ricorderà”. “Senza gli Stati Uniti, la Nato è una tigre di carta!”, ha scritto oggi Trump sul suo social Truth. “Non hanno voluto unirsi alla lotta per fermare un Iran dotato di armi nucleari. Ora che quella lotta è stata vinta militarmente, con pochissimi rischi per loro, si lamentano degli... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Crisi a Hormuz, Donald Trump si scaglia ancora contro gli alleati della Nato: “Codardi, ce ne ricorderemo!”

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