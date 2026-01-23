Nato Trump ancora contro gli alleati | In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie

Nelle ultime dichiarazioni, Donald Trump ha criticato gli alleati della NATO, affermando che in Afghanistan i militari europei sono rimasti principalmente nelle retrovie. La tensione tra la Casa Bianca e gli alleati europei si mantiene alta, con l’ex presidente che sottolinea come gli Stati Uniti abbiano portato avanti da soli gli impegni nel Paese. Queste parole evidenziano le divergenze di visione e le sfide nel rapporto transatlantico.

Resta alta la tensione tra la Casa Bianca e l’Europa: nel sottolineare come gli alleati Nato non abbiano mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma infatti che in Afghanistan i loro militari sono rimasti sempre nelle retrovie. “Non abbiamo mai avuto bisogno di loro, non gli abbiamo neanche chiesto niente, dissero che avrebbero mandato dei militari in Afghanistan, l’hanno fatto, ma sono rimasti un po’ indietro, un po’ lontano dal fronte “, ha detto in un’intervista a Fox News il presidente americano che già nel discorso di due giorni fa aveva detto “non abbiamo mai avuto e mai chiesto niente alla Nato”, per sostenere che ora gli Usa chiedono “solo” la Groenlandia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nato, Trump offende ancora gli alleati: “In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie”L'ex presidente Trump ha nuovamente criticato gli alleati della NATO, sostenendo che in Afghanistan i militari degli altri paesi sono stati mantenuti in posizioni periferiche.

Trump piccona la Nato: "In Afghanistan le truppe restavano lontane dal fronte"Donald Trump ha nuovamente suscitato attenzione con dichiarazioni sulla Nato.

