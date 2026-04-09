Nato ad Ancona e per anni capitano e simbolo della Rimini Calcio | addio a Sergio Lucchi

Nato ad Ancona, Sergio Lucchi è stato per molti anni capitano e figura di rilievo nella squadra di Rimini. La sua carriera nel calcio si è svolta principalmente in questa città, dove ha lasciato un segno importante. Nella notte di martedì, all’età di 89 anni, si è spento. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori, che ricordano il suo ruolo nel mondo sportivo locale.

Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni. Nato ad Ancona nel 1937, da una vita intera era riminese d’adozione. Una significativa carriera da calciatore, è stata una delle bandiere della Rimini Calcio: il suo curriculum racconta di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Muore a 31 anni Luna, simbolo dell’Acquario di Genova: il delfino era nato a RiminiNato a Rimini e trasferito nella struttura ligure dopo il sequestro del delfinario, non aveva mostrato problemi di salute nelle settimane precedenti... Addio a Nicolas Giani, simbolo della Spal che piange il suo capitanoIl calcio italiano dice addio a Nicolas Giani , scomparso a 39 anni nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio dopo una lunga e coraggiosa battaglia...