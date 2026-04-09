A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori che percepiscono la Naspi e decidono di avviare un’attività autonoma o d’impresa non riceveranno più l’intero importo in un’unica soluzione. La modalità di pagamento cambierà, prevedendo il versamento in due rate, eliminando così il pagamento unico che fino a ora era previsto. Questa modifica riguarda coloro che optano per una Naspi anticipata legata all’avvio di una nuova attività.

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori che hanno diritto alla Naspi e scelgono di avviare un’attività autonoma o d’impresa non riceveranno più l’intero importo spettante in un’unica soluzione. La legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto un sistema di pagamento frazionato con lo scopo di garantire un maggior controllo e un risparmio per le casse dello Stato. Il beneficio viene quindi versato in due tranche temporali distinte e non più in un’unica soluzione. Secondo le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, il nuovo sistema a rate impatta sulla liquidità immediata a disposizione dei neo-imprenditori, inclusi i liberi professionisti e i soci di cooperative di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Naspi anticipata per aprire un’attività, stop al pagamento unico: ora arriva in due rate

Calendario NASpI e Dis-Coll, quando arriva il pagamento e come controllarloAnche ad aprile sono milioni gli italiani in attesa dei pagamenti Inps e tra le prestazioni più attese ci sono NASpI e Dis-Coll, che seguono...

Guida semplice alla NASpI 2026 e alla NASpI anticipata: cos’è, requisiti e quanto duraA chi è rivolta, quanto dura e tutto quello che c'è da sapere su Naspi e Naspi anticipata: così si può avere un po' di respiro dopo aver perso il...

Si parla di: Fondo Perduto Nuova Attività 2026: quale bando scegliere in base al profilo.

Naspi anticipata per aprire un’attività, stop al pagamento unico: ora arriva in due rateIl sistema a rate per la Naspi anticipata impatta sulla liquidità dei neo-imprenditori. Dalle scadenze alle sanzioni previste. Ecco come ... quifinanza.it

Naspi Anticipata, Stretta per chi va in pensioneI chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la stretta contenuta nella legge di bilancio 2026. L’incentivo all’autoimprenditorialità verrà erogato in due tranche, con vincoli più stretti sulla rioccu ... pensionioggi.it