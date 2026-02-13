Questa mattina è stato inaugurato il nuovo svincolo sull’A30, all’interno dell’Interporto Sud: Europa. La strada permette ora di collegare più facilmente l’area alle principali vie di comunicazione, riducendo i tempi di spostamento e facilitando il trasporto delle merci. Un passo importante che potrebbe favorire gli investimenti delle imprese e cambiare il volto della zona.

Ci sono infrastrutture della mobilità che cambiano la vita di un territorio, migliorando l’impatto degli investimenti delle imprese e rendendoli più convenienti, anche tutelando la qualità della vita di chi ne beneficia. È quanto accadrà, secondo tutte le valutazioni tecniche dedicate all’argomento, con il nuovo casello autostradale di “Maddaloni–Interporto Sud Europa” sulla A30, sull’autostrada Caserta-Salerno, di imminente inaugurazione. Un intervento, atteso da anni, che sembra possibile paragonare al ricasco previsto dall’Alta velocitàcapacità ferroviaria in corso di realizzazione tra Napoli e Bari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pronto lo svincolo sull?A30, l?Interporto Sud: Europa rilancia sulla logistica

Approfondimenti su Interporto Sud Europa

Il 12 gennaio si è svolto un sopralluogo da parte dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autostrade per l’Italia, insieme al deputato Gianpiero Zinzi e al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo.

